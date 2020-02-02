Штрафы не пугают: на Черкасчине продолжают орудовать браконьеры

В Черкасской области орудуют браконьеры с петлями и капканами. Леса усеяны жестокими и запрещенными орудиями охоты. Животных расстреливают вблизи кормушек.

Только за 2019 в области лесоводы обнаружили более полутора сотен нарушителей. Но штрафы никого не пугают.

Да и поймать на горячем браконьера сложно. Реально помочь могут только жесткие изменения в законодательстве. Репортаж Ирины Цымбал.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Черкасской области браконьеры мучили сомов электротоком.

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