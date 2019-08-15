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Факты / Видео / Украина / Общество

В Черкасской области браконьеры мучили сомов электротоком

Рыбинспекторы совместно с водной полицией накрыли дельцов, у которых изъяли 20 убитых током сомов, общим весом 120 килограммов, два запала к гранате, три электродетонатора и 200 граммов тротила.

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Во время рейда у села Лозовок заметили лодку, за которой всплывала рыба, а человек подключал провода к плавсредству, другая лодка плыла позади и собирала убитую электротоком добычу.

Все пойманое мужчина выгрузил на егерский базе, где в это время отдыхали семьи с детьми. Этого правонарушителя задержали, у него нашли удостоверение егеря. Им занимается полиция в рамках уголовного производства.

Напомним, Факты ICTV писали о том, где можно с комфортом порыбачить в Киеве и окрестностях, заплатив за это деньги.

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