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Факти / Відео / Україна

Штрафи не лякають: на Черкащині продовжують орудувати браконьєри

На Черкащині орудують браконьєри з петлями та капканами. Ліси всіяні жорстокими і забороненими знаряддями полювання. Тварин розстрілюють поблизу годівниць.

Лише за 2019 рік в області лісівники виявили понад півтори сотні порушників. Але штрафи нікого не лякають.

Та й піймати на гарячому браконьєра складно. Реально допомогти можуть лише жорсткі зміни в законодавстві. Репортаж Ірини Цимбал.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Черкащині браконьєри мордували сомів електрострумом.

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