Штучна 31-метрова красуня: у Києві встановлюють головну ялинку

У Києві вже розпочали монтувати головну ялинку країни. Підготовку до новорічно-різдвяних свят на Софійській площі розпочали напередодні.

Як зазначають організатори, цьогоріч ялинка буде штучною. Висота дерева 31 метр. Відомо, що його зробили на одному з львівських підприємств.

Окрім гірлянди, новорічну красуню прикрасить 20 тис. кульок. Вони будуть червоного та золотистого кольорів.

Запалять головну ялинки країни традиційно на День Святого Миколая – 19 грудня о 17.00.

Раніше ми писали, що головна тематика ялинки цього року – народження Ісуса. Саме дерево та всі декорації коштуватимуть 25-27 млн ​​грн. Кошти надаються спонсорами та організаторами.

Засновник та директор компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький зазначив, що традиційного ярмарку цьогоріч не буде, проте встановлять ковзанку, буде багато гарячих напоїв та легка їжа. Мангал заборонено використовувати через обмеження пандемії.

На Софійській площі не буде концерту та, відповідно, сцени. Верхівку ялинки організатори також не розкривали, заявивши, що це буде сюрприз.

– Обіцяю, що такої ялинки ще не було, навіть у світі такої не робили, – зазначив директор компанії Folk Ukraine.

Також ми писали, коли потрібно ставити ялинку на Новий рік 2022. Точної дати немає, оскільки все залежить від вашого особистого бажання, проте за феншуем прийнято ставити дерево в день зимового сонцестояння – 22 грудня. Сприятливими днями ​​є й 24, 25 грудня.

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