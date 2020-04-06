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Искусственная вентиляция легких с помощью пакета: изобретение харьковских врачей

Харьковские врачи придумали как спасать жизни больных Covid-19 обычным полиэтиленовым пакетом. Метод, которым в 90-е спасли жизни сотен пациентов, пригодился и сейчас, при критической нехватке аппаратов искусственной вентилияции легких в Украине.

К примеру, несмотря на обещания местного антикризисного штаба, Харьковская областная детская инфекционная больница до сих пор не получила дополнительных аппаратов ИВЛ — там до сих пор их 7, как было до пандемии.

Тамошние врачи прибегли к хитрости, и собственноручно смастерили устройство, которое в странах Европы производят ведущие компании по производству медтехники и которое стоит несколько тысяч долларов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что винницкие врачи разработали протокол лечения Covid-19.

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