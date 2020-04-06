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Штучна вентиляція легенів за допомогою пакету: винахід харківських лікарів

Харківські лікарі придумали як рятувати життя хворих на Covid-19 звичайним поліетиленовим пакетом. Метод, яким в 90-ті врятували життя сотен пацієнтів, став в нагоді й нині, за умови критичної нестачі апаратів штучної вентиліяції легенів в Україні.

Приміром, попри обіцянки місцевого антикризового штабу, Харківська обласна дитяча інфекційна лікарня і досі не отримала додаткових апаратів ШВЛ – там і досі їх 7, як було до пандемії.

Тамтешні лікарі вдалися до хитрощів, і власноруч змайстрували пристрій, який в країнах Європи виробляють провідні компанії з виготовлення медтехніки і який коштує кілька тисяч доларів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що вінницькі лікарі розробили протокол лікування Covid-19.

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