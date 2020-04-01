Винницкие врачи разработали протокол лечения Covid-19

Препараты против ревматизма, малярии и ВИЧ-СПИДа лечат коронавирус, — в этом уверены винницкие инфекционисты.

Они единственные в Украине разработали протокол лечения Covid-19. Говорят, что исследования проводились на основе работы коллег из Италии, Испании, Америки, Китая и Кореи. Поэтому советуют другим областям последовать их примеру.

Медики уверяют, что такое лечение эффективно на начальной и средней стадиях заболевания. Двое пациентов с коронавирусом уже принимают эти препараты. Их состояние удовлетворительное.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Украина противостоит коронавирусу.

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