Искусственный интеллект, киберзащита и роботы: украинские студенты поражают изобретениями
Неизменная поддержка науке, развитие технологий и способствует талантливой молодежи на государственном уровне Благотворительный фонд Леонида Кучмы Украина.
На этот раз стипендия фонда нашла способных и продвинутых студентов Национального Авиационного Университета, которые учатся на технико-инженерных специальностях.
Ученые мира работают над нейронными вычислительными сетями – искусственным интеллектом, они супербыстрые и могут самообучаться. Привлекаются к процессу и украинские студенты.
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Знают, как усилить кибербезопасность и избежать атак, подобных Пети. Совершенствуют детекторы, которые будут бить тревогу в случае проникновения в информационные корпоративные системы.
К слову, съедобные пакеты – изобрели студенты Сумского института пищевых технологий. Пакеты разлагаются через месяц, а при желании их можно даже съесть, как лапшу.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!