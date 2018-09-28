Искусственный интеллект, киберзащита и роботы: украинские студенты поражают изобретениями

Неизменная поддержка науке, развитие технологий и способствует талантливой молодежи на государственном уровне Благотворительный фонд Леонида Кучмы Украина.

На этот раз стипендия фонда нашла способных и продвинутых студентов Национального Авиационного Университета, которые учатся на технико-инженерных специальностях.

Ученые мира работают над нейронными вычислительными сетями – искусственным интеллектом, они супербыстрые и могут самообучаться. Привлекаются к процессу и украинские студенты.

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Знают, как усилить кибербезопасность и избежать атак, подобных Пети. Совершенствуют детекторы, которые будут бить тревогу в случае проникновения в информационные корпоративные системы.

К слову, съедобные пакеты – изобрели студенты Сумского института пищевых технологий. Пакеты разлагаются через месяц, а при желании их можно даже съесть, как лапшу.

Опубликовано Сентябрь, 28 в 19:26



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