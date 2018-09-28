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Штучний інтелект, кіберзахист та роботи: українські студенти вражають винаходами

Незмінна підтримка науці, розвиток технологій та сприяє талановитій молоді на державному рівні Благодійний фонд Леоніда Кучми Україна.

Цього разу стипендія фонду знайшла здібних та просунутих студентів Національного Авіаційного Університету, які вчаться на технічно-інженерних спеціальностях.

Науковці світу працюють над нейронними обчислювальними мережами – штучним інтелектом, вони супершвидкі та можуть самонавчатися. Долучаються до процесу й українські студенти.

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Знають, як посилити кібербезпеку і уникнути  атак, подібних до Петі. Вдосконалюють детектори, що битимуть тривогу у разі проникнення в інформаційні корпоративні системи.

До слова, їстівні пакети – винайшли студенти Сумського інституту харчових технологій. Пакунки розкладаються через місяць, а при бажанні їх можна навіть з’їсти, як лапшу.

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