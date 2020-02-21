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Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Швидкі гроші – швидкі проблеми: українці масово беруть кредити в МФО

Швидко, без стосів документів і зайвих питань, але потім з погрозами та шаленими відсотками. Все більше українців користуються так званими швидкими кредитами. Це позики до 10 тис. грн. на декілька тижнів.

Лише за минулий рік небанківські фінансові установи видали 8 млрд таких кредитів. І за кількістю це навіть більше, ніж у звичайних банках.

Але на перший погляд приваблива пропозиція грошей до зарплати – пастка для необачного клієнта. У разі прострочки з вас стягуватимуть від 2% до 5% в день. За рік – це мінімум 700% річних.

Якщо не платите – матиме справу з колекторами. А ті методів і слів не добирають. Докладніше у сюжеті Наталі Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як не стати жертвою швидких кредитів.

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