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Шины стали бронежилетом: боевики ударили по позициям в Зайцево

Осколки от управляемой противотанковой ракеты разлетелись максимум на 2-3 метра. Ударили боевики по украинским позициям у Зайцевого на рассвете – в полшестого утра.

На смене караулили двое военных – девушка и парень, оба чудом остались в живых. Противотанковые управляемые ракеты по этим позициям боевики применяют впервые.

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Шины стали своеобразным бронежилетом для украинских военнослужащих при взрыве, приняв на себя всю силу удара

На горизонте оккупированной Горловки виднеется террикон Гигант. Армейцы называют его городом боевиков, там есть все для жизни, наблюдения и ведения огня.

Обычно с террикона боевики корректируют огонь других огневых точек, расположенных среди жилых домов оккупированной части Зайцевого.

Этой ночью на позициях было тихо. Обстрелы остановил дождь, который не утихал в течение суток. Однако накануне оккупационная армия регулярно простреливала этот участок фронта, не давая армейцам восстановить разрушенный окоп в месте попадания ПТУРа.

Напомним, ЦИК не будет формировать специальные избирательные участки для голосования военных на линии разграничения.

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