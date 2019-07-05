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Факты / Украина / Политика

Выборы в Раду: бойцы ООС не смогут проголосовать на спецучастках

ЦИК не будет формировать специальные избирательные участки для голосования военных на линии разграничения.

Выборы в Раду: бойцы ООС не смогут проголосовать на спецучастках

На внеочередных выборах в Верховную Раду не будут сформированы специальные избирательные участки на территории воинских частей (формирований) в пределах Донецкой, Луганской и Львовской областей.

Об этом заявил член ЦИК Леонтий Шипилов и объяснил, что такая ​​возможность для голосования военных на линии разграничения не прописана в законе.

Он напомнил, что во время президентских выборов система специальных участков по линии фронта была создана по представлению Министерства обороны.

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Чтобы предоставить военным такую ​​возможность для голосования на парламентских выборах ЦИК подала законопроект, который Верховная Рада так и не рассмотрела, подчеркнул Шипилов.

– Поэтому военные (если смогут) будут голосовать на обычных избирательных участках в населенных пунктах.

Напомним, суд обязал ЦИК провести дополнительную жеребьевку партий на выборы в Раду.

Источник: УНИАН

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