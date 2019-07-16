Шини стали бронежилетом: бойовики вдарили по позиціях у Зайцевому

Осколки від керованої протитанкової ракети розлетілись максимум на 2-3 метри. Вдарили бойовики по українських позиціях біля Зайцевого на світанку – о пів на шосту ранку.

На зміні чатували двоє військових – дівчина і хлопець, обидва дивом залишились в живих. Протитанкові керовані ракети по цих позиціях бойовики застосовують вперше.

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Шини стали своєрідним бронежилетом для українських військовослужбовців під час вибуху, прийнявши на себе всю силу удару

На горизонті окупованої Горлівки видніється терикон Гігант. Армійці називають його містом бойовиків, там є все для життя, спостереження та ведення вогню.

Зазвичай з терикону бойовики корегують вогонь інших вогневих точок, які розташовані серед житлових будинків окупованої частини Зайцевого.

Цієї ночі на позиціях було тихо. Обстріли зупинив дощ, який не вщухав протягом доби. Однак напередодні окупаційна армія регулярно прострілювала цю ділянку фронту, не даючи армійцям відновити зруйнований окоп у місці влучання ПТУРа.

Нагадаємо, ЦВК не формуватиме спеціальні виборчі дільниці для голосування військових на лінії розмежування.

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