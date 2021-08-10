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Людмила Грубник |

Сел в авто, проехал 10 метров и потерял сознание: как избежать болезней сердца в жару

Жара провоцирует сердечно-сосудистые заболевания. Сейчас в Украине участились госпитализации с инфарктами. Больше всего страдают люди, которые вынуждены работать. И не в офисах с кондиционерами, а под палящим солнцем.

В таких условиях человек теряет много жидкости, сгущается кровь и может повыситься или снизиться давление.

Были случаи у пациентов, которые садились в нагретый автомобиль и, проехав буквально 10-15 метров, теряли сознание.

Врачи рекомендуют пить много воды, выходить на улицу утром или уже после 17.00, не сидеть часами на жаре, двигаться, чтобы не образовывались тромбы. Эти простые советы позволят избежать болезней сердца.

Сердечно-сосудистые заболевания сейчас занимают 68% от всех смертей. В Украине регистрируется около 40 тыс. инфарктов в год.

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Поэтому врачи просят следить за своим здоровьем, особенно в жару.

Кроме того, следует помнить главные правила оказания первой медицинской помощи людям с инфарктом и инсультом. Правильные и своевременные действия помогут спасти жизнь человека.

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