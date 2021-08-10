Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Сів в авто, проїхав 10 метрів і втратив свідомість: як уникнути хвороб серця у спеку

Спека провокує серцево-судинні захворювання. Нині в Україні почастішали госпіталізації з інфарктами. Найбільше потерпають люди, які змушені працювати. І не в офісах з кондиціонерами, а під палючим сонцем.

У таких умовах людина втрачає багато рідини, згущується кров і може підвищитись або знизитися тиск.

Були випадки у пацієнтів, які сідали до нагрітого авто і, проїхавши буквально 10-15 метрів, втрачали свідомість.

Лікарі рекомендують пити багато води, виходити на вулицю зранку або ж вже після 17.00, не сидіти годинами на спеці, рухатись, щоб не утворювались тромби. Ці прості поради дозволять уникнути хвороб серця.

Серцево-судинні захворювання нині займають 68% від усіх смертей. В Україні реєструється майже 40 тис. інфарктів на рік.

Читайте
Ризик інфаркту та інсульту: науковці розповіли про небезпечні наслідки Covid-19

Тож лікарі просять зважати на своє здоров’я, особливо у спеку.

Крім того, варто пам’ятати головні правила надання першої медичної допомоги людям з інфарктом та інсультом. Правильні та своєчасні дії допоможуть врятувати життя людини.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Варикоз: коли операція необхідна, а коли можна обійтись без неї
Варикоз: коли операція необхідна, а коли можна обійтись без неї
Всесвітній день котів: як побороти алергію на пухнастих друзів
Всесвітній день котів: як побороти алергію на пухнастих друзів
Тренуванню очей – так, масажу – ні: як зняти напруження і перевірити зір вдома
Тренуванню очей – так, масажу – ні: як зняти напруження і перевірити зір вдома
Для задоволення і здоров’я: топ-5 секс-іграшок, які варто використовувати
Для задоволення і здоров’я: топ-5 секс-іграшок, які варто використовувати
Пивотерапія в Україні: не тільки для душі, а й для тіла
Пивотерапія в Україні: не тільки для душі, а й для тіла
Рак грудей: що слід знати про симптоми, діагностику, лікування, і яким міфам не варто вірити
Рак грудей: що слід знати про симптоми, діагностику, лікування, і яким міфам не варто вірити
Блефаропластика: чому після операції не завжди закриваються очі
Блефаропластика: чому після операції не завжди закриваються очі
Дитина не повинна бути центром Всесвіту в сім’ї – Комаровський
Дитина не повинна бути центром Всесвіту в сім’ї – Комаровський
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка