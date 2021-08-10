Сів в авто, проїхав 10 метрів і втратив свідомість: як уникнути хвороб серця у спеку

Спека провокує серцево-судинні захворювання. Нині в Україні почастішали госпіталізації з інфарктами. Найбільше потерпають люди, які змушені працювати. І не в офісах з кондиціонерами, а під палючим сонцем.

У таких умовах людина втрачає багато рідини, згущується кров і може підвищитись або знизитися тиск.

Були випадки у пацієнтів, які сідали до нагрітого авто і, проїхавши буквально 10-15 метрів, втрачали свідомість.

Лікарі рекомендують пити багато води, виходити на вулицю зранку або ж вже після 17.00, не сидіти годинами на спеці, рухатись, щоб не утворювались тромби. Ці прості поради дозволять уникнути хвороб серця.

Серцево-судинні захворювання нині займають 68% від усіх смертей. В Україні реєструється майже 40 тис. інфарктів на рік.

Тож лікарі просять зважати на своє здоров’я, особливо у спеку.

Крім того, варто пам’ятати головні правила надання першої медичної допомоги людям з інфарктом та інсультом. Правильні та своєчасні дії допоможуть врятувати життя людини.

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