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Факты / Видео / Украина / Общество

Скандал с питанием детей в Николаеве: власть хочет навязать одного поставщика

Николаевские чиновники намерены объединить 130 школ и детсадов в единую бухгалтерию, закупать продукты и готовить обеды для них будет одно коммунальное предприятие.

Таким образом, власти хотят сэкономить до 6 млн на работниках.

Родители детей протестуют против такого решения, больше всего их беспокоит качество питания, которое будет предоставлять Комбинат общественного питания.

— Ребенок питался и на КОПе. Я могу сравнить пищу. Ребенок сейчас приходит из садика сытым, довольным. Ранее, забирая ребенка из садика мы бежали домой поесть, — жалуется мать воспитанницы детского сада №140 Ольга Костякова.

Зато Николаевский городской глава заявил, что город не может получать средства из одних эмоций и процесс оптимизации необходим.

— Мы не можем эмоции одних людей переводить в 5,8 млн гривен. Если у вас есть такие средства, давайте их в бюджет города Николаева и тогда будет оставаться все как есть, — отметил чиновник.

Сады и школы не согласны с расчетами чиновников. По данным системы прозорро, КОП закупает продукты по ценам выше рыночных.

К тому же, два года назад каждая десятая школа и каждый пятый садик отказались от его услуг, из-за низкого качества продуктов.

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Факты ICTV сравнили два детских сада и обнаружили, что стоимость трехразового питания в саду, который самостоятельно закупает продукты и готовит еду составляет 26,5 грн.

Стоимость питания в саду, который сотрудничает с КОП 44,2 грн. В обоих садах 70% стоимости платят родители.

Скандал в детсадах на Харьковщине

В детских садах города Красноград на Харьковщине детям с начала февраля не дают мяса, даже борщ готовят постный.

Последние поставки были 1 января, а запасы иссякли уже несколько недель назад, теперь в саду нет даже хлеба.

Несмотря на санитарные нормы, родителям разрешили приносить свой.

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