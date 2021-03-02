Скандал із харчуванням дітей в Миколаєві: влада хоче нав’язати одного постачальника

Миколаївські чиновники мають намір об’єднати 130 шкіл та дитсадків у єдину бухгалтерію, закуповувати продукти і готувати обіди для них буде одне комунальне підприємство.

Таким чином влада хоче заощадити до 6 млн на працівниках.

Батьки дітлахів протестують проти такого рішення, найбільше їх непокоїть якість харчування, яку надаватиме Комбінат громадського харчування.

– Дитина харчувалася і на КОПі. Я можу порівняти їжу. Дитина зараз приходить з садка сита, задоволена. Раніше, забираючи з садка ми бігли додому поїсти, – скаржиться мати вихованки дитячого садочку №140 Ольга Костякова.

Натомість Миколаївський міський голова заявив, що місто не може отримувати кошти із самих лише емоцій і процес оптимізації є необхідним.

– Ми не можемо емоції одних людей переводити в 5,8 млн гривень. Якщо у вас є такі кошти, давайте їх в бюджет міста Миколаєва і тоді буде залишатися все, як, – зазначив посадовець.

Садочки та школи не згодні із розрахунками чиновників. За даними системи прозорро, КОП закуповує продукти за цінами, вищими за ринкові.

До того ж, два роки тому кожна десята школа та кожен п’ятий садочок відмовилися від його послуг, через низьку якість продуктів.

Факти ICTV порівняли два дитячих садки і виявили, що вартість триразового харчування у садку який самостійно закуповує продукти та готує їжу становить 26,5 грн.

Вартість харчування у садку, що співпрацює з КОП 44,2 грн. В обох садочках 70% вартості сплачують батьки.

Скандал у дитсадках на Харківщині

У дитячих садках міста Красноград на Харківщині дітям з початку лютого не дають м’яса, навіть борщ готують пісний.

Останнє постачання було 1 січня, а запаси вичерпалися вже кілька тижнів тому, тепер у садочку навіть немає хліба.

Попри санітарні норми, батькам дозволили приносити свій.

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