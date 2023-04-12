Скандальные истории с оскорблением военных — что скрывается за неуважением к ВСУ

Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

В качестве примера — резонансный случай в Буковеле. Черкасский бизнесмен Александр Фатула оскорбил приехавшего на реабилитацию из Бахмута боевого медика Александра Одарченко. Конфликт вспыхнул из-за просьбы бойца общаться на украинском, а завершился извинением Фатулы.

Еще один пример конфликта связан с бойцом Виктором Якименко, который в ноябре ехал домой в отпуск, стоя в тамбуре. Из вагона его выгнали, потому что, видите ли, пассажирам плохо пахло.

Это лишь случаи, которые получили огласку благодаря соцсетям. А сколько воинов просто молча стерпели пренебрежение.

— Это не нужно терпеть ни при каких обстоятельствах. Должна появиться новая норма, прописанная в общественном договоре – это достоинство и уважение к военным и ветеранам, — говорит ветеран российско-украинской войны, морской пехотинец Глеб.

Глеб – ветеран российско-украинской войны. Агрессию гражданских почувствовал на себе в тылу, когда стоял в очереди за кофе.

– Человек передо мной спешил. И он сказал “пропустите меня”, а я отказался, потому что тоже спешил. Человек бросил комментарий, что я такой молодой, здоровый, почему я не воюю. Я вспыхнул и объяснил, где я был, рассказывает ветеран российско-украинской войны, морской пехотинец Глеб.

Мужчина защищал Мариуполь, перенес тяжелое ранение, плен. После возвращения прошел сложное и продолжительное лечение. Когда случился конфликт, был в гражданской одежде, потому что военную форму в мирном городе он без надобности не надевает.

— Это мое субъективное мнение, что не должно быть какой-то дополнительной героизации, но и какого-то обесценивания тоже. Эти фразы – “ребята голые-босые” или “ой, вы наши герои”. Да нет! Просто два очень четких постулата: достоинство и уважение. Если я снял форму, отношение ко мне не меняется, потому что есть два этих постулата, — говорит Глеб.

Многие военные не носят пиксель, когда приезжают с фронта в отпуск или на лечение. Мы не можем сразу определить, кто перед нами, поэтому общую культуру общения следует повышать, а градус напряжения снижать.

— Если будет уважение в общении между любыми людьми: гражданские-гражданские, военные-военные, ВПЛ – это будет предохранителем, который исключит возможность конфликтов, — говорит психолог Veteran Hub Анастасия Приступа.

Бойцы на передовой больно воспринимают проявление пренебрежения к побратимам в тылу. Нацгвардеец на пседво Метис вспоминает, какой всеобъемлющей была поддержка украинцев в начале полномасштабного вторжения. Теперь, говорит, некоторые начали забывать о войне, нарастает усталость.

Мы такое уже видели в 2014-м. Какой-то парадокс – чем дальше воины отгоняют врага, освобождая города и села, чем дольше сдерживают россиян на нуле, тем чаще поднимают голову те, “кто их туда не посылал”.

– Война еще не закончилась, война еще не выиграна. Она продолжается. И вы будете встречать все больше и больше ребят травмированных, возвращающихся с фронта. Они будут возвращаться назад защищать нашу землю. Наша задача — поддержать ребят, — говорит боец Бригады быстрого реагирования Рубеж НГУ Метис.

Причин таких нападок на защитников может быть несколько. Кроме, конечно, невежества. К примеру – защитная реакция – если я войны не вижу, то ее не существует, а человек в форме раздражает напоминанием. А кто-то за агрессией прячет комплекс вины.

— Это скрытое чувство или стыда, или вины за то, что, например, тот же водитель маршрутки не пошел защищать страну. Он это проявляет путем обесценивания и пренебрежения к боевому опыту, — говорит ветеран, психолог Украинского ветеранского фонда Минветеранов Александр Чаморсов.

Украинский ветеранский фонд имеет круглосуточную горячую линию психологической поддержки военных и их семей. Это бесплатно и анонимно. А еще в фонде запускают социальную кампанию Уважение. На улицах появляются билборды с военными, в соцсетях призывают выкладывать фотографии воинов с тегом Ветераны разные, победа одна.

— Чтобы напоминать и всеми способами доносить необходимость демонстрировать уважение к военным. Причем независимо от их пола, возраста, вероисповедания, сексуальной ориентации и т. п., — говорит директор Украинского ветеранского фонда при Министерстве ветеранов Наталья Калмыкова.

До полномасштабного вторжения в Украине было полмиллиона участников боевых действий. Сейчас нас защищает 1 млн 200 тыс. военных. После победы мы станем страной ветеранов. Соцопрос группы Рейтинг свидетельствуют – 91% украинцев считают, что наше общество уважает ветеранов. Что интересно – среди военных так думают только 60% опрошенных.

– Когда защитник сидит в окопе, он думает о том, что дома его ждут и дома его примут. Пожалуйста, сделайте это, — говорит боец Бригады быстрого реагирования Рубеж НГУ Метис.

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