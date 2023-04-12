Скандальні історії образ військових — що ховається за зневагою до ЗСУ

Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

Як приклад, резонансний випадок у Буковелі. Черкаський бізнесмен Олександр Фатула образив бойового медика Олександра Одарченка, який приїхав на реабілітацію з Бахмута. Конфлікт спалахнув через прохання бійця спілкуватися українською, а завершився вибаченням Фатули.

Ще один приклад конфлікту пов’язаний з бійцем Віктором Якименко, який у листопаді їхав додому у відпустку, стоячи в тамбурі. З вагона його вигнали, бо, бачте, пасажирам погано пахло.

Це лише випадки, що набули розголосу завдяки соцмережам. А скільки воїнів просто мовчки стерпіли зневагу.

— Цього не потрібно толерувати ні якому разі. Це має стати новою нормою, яка має бути прописана в суспільному договорі – це гідність і повага до військових і ветеранів, каже ветеран російсько-української війни, морський піхотинець Гліб.

Гліб – ветеран російсько-української війни. Агресію цивільних відчув на собі в тилу, коли стояв у черзі по каву.

— Людина переді мною поспішала. І вона сказала “пропустити мене”, а я відмовився, бо теж поспішав. Людина кинула коментар, що я такий молодий, здоровий, чому я не воюю. Я вибухнув, та пояснив, де я був, розповідає ветеран російсько-української війни, морський піхотинець Гліб.

Гліб пояснив, що боронив Маріуполь. Пережив тяжке поранення, полон. Після повернення пройшов складне і тривале лікування. Коли трапився конфлікт, був у цивільному одязі. Бо військової форми в мирному місті він без потреби не вдягає.

— Це моя суб’єктивна думка, що не має бути якоїсь додаткової героїзації, але водночас якогось знецінення. Оці фрази – “хлопці голі босі” чи “ой ви наші герої”. Та ні! Просто два дуже чіткі постулати: гідність і повага. Якщо я зняв форму, відношення до мене не змінюється, бо є два цих постулати: гідність і повага, каже ветеран російсько-української війни, морський піхотинець Гліб.

Багато військових не носять піксель, коли приїздять з фронту у відпустку чи на лікування. Ми не можемо одразу визначити – хто перед нами. Тому загальну культуру спілкування слід підвищувати, а градус напруги знижувати.

— Якщо буде повага у спілкуванні між будь-якими людьми: цивільні-цивільні, військові-військові, ВПО – це буде запобіжником, який буде унеможливлювати конфлікти, каже психологиня Veteran Hub Анастасія Приступа.

Бійці на передовій боляче сприймають прояви зневаги до побратимів у тилу. Нацгвардієць на пседво Метис пригадує, якою всеохопною була підтримка українців на початку повномасштабного вторгнення. Тепер, каже, дехто почав забувати про війну, наростає втома. Ми таке вже бачили у 2014. Якийсь парадокс – чим далі воїни відганяють ворога, звільняючи міста і села; чим довше стримують росіян на нулі, тим частіше підіймають голову ті, “хто їх туди не посилав”.

— Війна ще не закінчилася, війна ще не виграна. Вона ще триває. І ви будете зустрічати все більше і більше хлопців травмованих, які повертаються з фронту. Вони будуть повертатися назад боронити нашу землю. Наше завдання підтримати наших хлопців, каже боєць Бригади швидкого реагування “Рубіж” НГУ Метіс.

Причин таких нападок на захисників може бути кілька. Окрім, звісно, невігластва. До прикладу – захисна реакція – якщо я війни не бачу, то її не існує. А людина у формі дратує нагадуванням. А хтось за агресією ховає комплекс провини.

— Це приховане відчуття або стиду, або провини за те що, наприклад, той самий водій маршрутки не пішов захищати країну. Він це проявляє шляхом знецінення та зневаги бойового досвіду, каже ветеран, психолог Українського ветеранського фонду Мінветеранів Олександр Чаморсов.

Український ветеранський фонд має цілодобову гарячу лінію психологічної підтримки військових та їхніх сімей. Це безкоштовно та анонімно. А ще у фонді запускають соціальну кампанію “Повага”. На вулицях з’являються білборди з військовими, у соцмережах закликають викладати світлини воїнів із тегом “Ветерани різні, перемога одна”.

— Щоб нагадувати і всіма можливими способами доносити необхідність демонструвати повагу. До військових. При чому, незалежно від їхньої статі, віку, віросповідання, сексуальної орієнтації тощо, каже директорка Українського ветеранського фонду при Міністерстві ветеранів Наталя Калмикова.

До повномасштабного вторгнення в Україні було півмільйона учасників бойових дій. Нині нас захищає мільйон двісті тисяч військових. Після перемоги ми станемо країною ветеранів. Соцопитування групи рейтинг свідчать – 91% українців вважає, що наше суспільство поважає ветеранів. Що цікаво – серед військових так думають лише 60% опитаних.

— Коли захисник сидить в окопі, він думає про те, що вдома його чекають і вдома його приймуть. Будь ласка, зробіть це, каже боєць Бригади швидкого реагування “Рубіж” НГУ Метіс.

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