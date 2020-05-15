Сокровище под штукатуркой: в жилом доме Киева нашли 100-летний мурал

Интересная историческая находка в столице: во время ремонта дома начала 20 века, под слоем штукатурки рабочие нашли рисунки. Скорее всего — им более 100 лет, и хотя они не являются в то время типичными, и все же эксперты говорят: домов в Киеве, где сохранился такой клад, можно пересчитать на пальцах.

Первые рисунки на стенах дома маляры нашли неделю назад. Были удивлены, потому что это впервые за годы их работы. Также среди находок — плитка со знаком Давида.

Сейчас жители разделились: одни хотят просто завершить ремонт. Другие за сохранение истории, пусть и ценой некоторого дискомфорта.

Ремонт здесь проводит фирма, которая строит вплотную новый дом. И надеются, что там помогут законсервировать находки. Эксперты говорят — изображения могут быть ценными. Ведь росписи, хотя и трафаретные — были крайне модные в 18-начале 20 века.

И если в музеях и особняках росписи сохранились, то в жилых домах почти нет. И хотя это памятник архитектуры местного значения, чтобы началась консервация, надо провести еще большую бумажную работу и найти немалые деньги.

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