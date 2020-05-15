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Скарб під штукатуркою: у житловому будинку Києва знайшли 100-річний мурал

Цікава історична знахідка у столиці: під час ремонту будинку початку 20 століття, під шаром штукатурки робітники знайшли малюнки. Швидше всього – їм понад 100 років, і хоч вони не є на той час типовими, та все ж експерти кажуть: будинків у Києві, де зберігся такий скарб, можна перерахувати на пальцях.

Перші малюнки на стінах будинку маляри знайшли тиждень тому. Були здивовані, бо це вперше за роки їхньої роботи. Також серед знахідок – плитка зі знаком Давида.

Нині мешканці розділились: одні хочуть просто завершити ремонт. Інші за збереження історії, хай і ціною деякого дискомфорту.

Ремонт тут проводить фірма, яка будує впритул новий дім. І сподіваються, що там допоможуть законсервувати знахідки. Експерти кажуть – зображення можуть бути цінними. Адже розписи, хоч і трафаретні – були вкрай модні у 18-початку 20 століття.

І якщо в музеях та особняках розписи збереглися, то в житлових будинках майже ні. І хоч це пам’ятка архітектури місцевого значення,  аби почалась консервація, треба провести іще велику паперову роботу і знайти чималі гроші.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Запоріжжі розмалювали 800 м² кам’яного кар’єру.

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