Самый большой мурал страны. В Запорожье разрисовали 800 м² каменного карьера
Крупнейший в стране мурал создали в Запорожье. Гигантская уличная картина размером в 800 м² появилась на территории местного каменного карьера.
Называется картина Город будущего. Футуристические пейзажи создали три художника за месяц.
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Мурал на своем предприятии пожелали сами работники, ведь яркие цвета положительно влияют на настроение и добавляют мотивации для тяжелой ежедневной работы. Стоил мурал 200 тыс. грн.
Напомним, Чернобыльская атомная электростанция объявила победителя конкурса на эскиз мурала, который нарисуют на восточной стене машинного зала ЧАЭС.
2019-11-22
Теги: Запоріжжя, мурал, Сучасне мистецтвоЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.