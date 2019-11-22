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Самый большой мурал страны. В Запорожье разрисовали 800 м² каменного карьера

Крупнейший в стране мурал создали в Запорожье. Гигантская уличная картина размером в 800 м² появилась на территории местного каменного карьера.

Называется картина Город будущего. Футуристические пейзажи создали три художника за месяц.

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Мурал на своем предприятии пожелали сами работники, ведь яркие цвета положительно влияют на настроение и добавляют мотивации для тяжелой ежедневной работы. Стоил мурал 200 тыс. грн.

Напомним, Чернобыльская атомная электростанция объявила победителя конкурса на эскиз мурала, который нарисуют на восточной стене машинного зала ЧАЭС.

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