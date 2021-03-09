Отмена летнего времени в Украине: почему ученые против

Намерение Верховной Рады отменить переход на зимнее и летнее время, за что она уже проголосовала в первом чтении, вызвал спор.

Академик Национальной академии наук Украины Ярослав Яцкив, председатель госкомиссии единого времени обратился к руководству парламента и правительства с предложением перейти именно на летнее время и оставить его.

Он считает, что оставлять Украину на зимнем времени было бы нецелесообразно, поскольку не вся территория входит во второй часовой пояс.

Тогда придется ввести региональные графики рабочего времени — и части страны начинать рабочий день не в 9.00, а с 8.00. А это трудно осуществить.

Поэтому эксперты НАН предлагают 27 марта перейти на летнее время и больше его не отменять, даже несмотря на возможные обвинения в синхронизации с московским временем.

В 2021 году переход на летнее время в Украине состоится в ночь с субботы на воскресенье 28 марта в 3.00 на один час вперед, если Верховная Рада до 25 марта не проголосует во втором чтении законопроект об исчислении времени.

Согласно ему, в Украине должны отменить переход на летнее время.