Скасування літнього часу в Україні: чому науковці проти
Намір Верховної Ради скасувати перехід на зимовий і літній час, за що вона вже проголосувала в першому читанні, викликав суперечку.
Академік Національної академії наук України Ярослав Яцків, голова держкомісії єдиного часу звернувся до очільників парламенту та уряду з пропозицією перейти саме на літній час і залишити його.
Він вважає, що залишати Україну на зимовому часі було б недоцільно, оскільки не вся територія входить до другого часового поясу.
Тоді доведеться запровадити регіональні графіки робочого часу – і частині країни починати робочий день не о 9.00, а з 8.00. А це важко здійснисти.
Тому експерти НАН пропонують 27 березня перейти на літній час і більше його не скасовувати, навіть попри можливі звинувачення у синхронізації із московським часом.
У 2021 році перехід на літній час в Україні відбудеться у ніч з суботи на неділю 28 березня о 3.00 на одну годину вперед, якщо Верховна Рада до 25 березня не проголосує у другому читанні за законопроект про обчислення часу.
Згідно з ним, в Україні мають скасувати перехід на літній час.