Скасування літнього часу в Україні: чому науковці проти

Намір Верховної Ради скасувати перехід на зимовий і літній час, за що вона вже проголосувала в першому читанні, викликав суперечку.

Академік Національної академії наук України Ярослав Яцків, голова держкомісії єдиного часу звернувся до очільників парламенту та уряду з пропозицією перейти саме на літній час і залишити його.

Він вважає, що залишати Україну на зимовому часі було б недоцільно, оскільки не вся територія входить до другого часового поясу.

Тоді доведеться запровадити регіональні графіки робочого часу – і частині країни починати робочий день не о 9.00, а з 8.00. А це важко здійснисти.

Тому експерти НАН пропонують 27 березня перейти на літній час і більше його не скасовувати, навіть попри можливі звинувачення у синхронізації із московським часом.

У 2021 році перехід на літній час в Україні відбудеться у ніч з суботи на неділю 28 березня о 3.00 на одну годину вперед, якщо Верховна Рада до 25 березня не проголосує у другому читанні за законопроект про обчислення часу.

Згідно з ним, в Україні мають скасувати перехід на літній час.

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