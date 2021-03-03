Украинцы больше не будут переводить стрелки часов, если нардепы проголосуют за законопроект об исчислении времени до 25 марта текущего года.

Заместитель председателя Парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа сообщила, что по замыслу авторов законопроекта страна должна остаться в зимнем времени.

В положениях законопроекта №4 201 указано, что после официального принятия закона, он вступает в силу через три месяца после публикации в правительственной газете Голос Украины.

— Если Рада успеет проголосовать законопроект до 25 марта 2021 года, то мы изменим эту норму, и он вступит в силу сразу же, и мы уже не будем 25 марта переводить часы, — отметила Пидласа.

В случае если ВР не успеет проголосовать, украинцам придется еще дважды перевести часы, последний раз — 25 октября.

Переход на летнее время

3 марта Верховная Рада приняла законопроект об исчислении времени в Украине, согласно которому страна должна жить по единому времени.

За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов.