Сколько живет Covid-19 на масках, бумаге и пластмассе

Коронавирус может жить на внешней части медицинских масок не менее недели. Об этом говорится в новых исследованиях ученых Университета Гонконга.

Также вирус наиболее активен при температуре +4 градуса по Цельсию. В таких условиях инфекция живет 2 недели, говорят исследователи.

Чем выше температура, тем меньше держится на поверхности коронавирус. При комнатной температуре меньше он живет на бумаге, до трех часов. Дольше — на медицинских масках, стали и пластмассе — минимум неделю.

Факты ICTV ранее писали о том, что ученые назвали материалы, на которых коронавирус живет дольше всего.

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