Скільки живе Covid-19 на масках, папері та пластмасі
Коронавірус може жити на зовнішній частині медичних масок не менше тижня. Про це йдеться у нових дослідженнях науковців Університету Гонконгу.
Також вірус найбільш активний за температури +4 градуси за Цельсієм. В таких умовах інфекція живе два тижні, кажуть дослідники.
Що вища температура, то менше тримається на поверхні коронавірус. За кімнатної температури найменше він живе на папері – до трьох годин. Найдовше – на медичних масках, сталі та пластмасі – мінімум тиждень.
Факти ICTV раніше писали про те, що вчені назвали матеріали, на яких коронавірус живе найдовше.
2020-03-30
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