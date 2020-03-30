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Скільки живе Covid-19 на масках, папері та пластмасі

Коронавірус може жити на зовнішній частині медичних масок не менше тижня. Про це йдеться у нових дослідженнях науковців Університету Гонконгу.

Також вірус найбільш активний за температури +4 градуси за Цельсієм. В таких умовах інфекція живе два тижні, кажуть дослідники.

Що вища температура, то менше тримається на поверхні коронавірус. За кімнатної температури найменше він живе на папері – до трьох годин. Найдовше – на медичних масках, сталі та пластмасі – мінімум тиждень.

Факти ICTV раніше писали про те, що вчені назвали матеріали, на яких коронавірус живе найдовше.

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