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Факти / Відео / Україна

Скорочення роботи АЕС: можливі наслідки для країни та людей

Через бездумну політику уряду, від сьогодні (27 травня) всі українські АЕС працюватимуть із балансовими обмеженнями. А з 15 існуючих енергоблоків третина  взагалі не задіяні. Атомники кажуть – такої кризи в енергетичній галузі ще не було. І не розуміють, чому держава скорочує виробництво найдешевшої і державної генерації, а натомість стимулює приватну, яка набагато дорожча.

Понад 40 тис. жителів міста Вараш бояться втратити роботу через рішення уряду обмежити виробництво атомної енергії. Вараш – супутник Рівненської АЕС, тут практично в кожній родині є працівник станції. І зупинка одного з чотирьох блоків для людей вкрай тривожний сигнал.

Рівненська атомна наповнює 80% місцевого бюджету. Тож внаслідок скорочення виробництва електроенергії на АЕС втратить не лише держава, місто опиниться на межі краху. Депутати Варашу уже звернулись до президента з проханням вплинути на ситуацію, і не допустити поглиблення енергетичної кризи.

Найбільше потерпає Запорізька АЕС.

Уже понад 10 днів вона працює лише на половину потужностей. 50-тисячне місто  фактично живе за рахунок АЕС, адже тут працюють понад 11 тис. інженерів-атомників.

З березня цього року завдяки діям очільниці Міненерго Ольги Буславець  і Кабміну Дениса Шмигаля, енергетичний баланс дав різкий крен у бік приватного монополіста. Атомну енергію різко скорочують, а частка теплової енергетики в Україні виросла майже удвічі. Зростає і виробництво найдорожчої зеленої енергетики.

Атомники усіх чотирьох АЕС закликають Кабмін захищати державні інтереси, а не діяти на догоду приватному монополісту. І попереджають, якщо так далі піде – тариф злетить не лише для промисловості, а для мільйонів побутових споживачів. І в час економічної скрути, це може призвести до соціального вибуху.

Факти ICTV раніше писали про те, що через обмеження, які Міненерго наклало на НАЕК Енергоатом, в Україні станом на 27 травня рекордно впало виробництво атомної енергії.

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