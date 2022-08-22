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Факты / Видео / Украина / Общество

Следы пыток держатся уже 5 месяцев! Эксклюзивные кадры из подвала оккупированного Тростянца

Ольга Чайко Журналистка Факты ICTV Маргарита Верещагина Видеоредактор

Съемочная группа Фактов ICTV побывала в подвале железнодорожного вокзала Тростянца. Оккупанты занимали в хранилище большинство комнат. И одну приготовили специально для пленников. С людьми не панькались. Руки связывали проволокой, избивали и фактически не кормили. Те, кого держали “на подвале”, с ужасом вспоминают это страшное время.

Александр – один из бывших пленных. Он проводит нам экскурсию по самому жуткому объекту Тростянца. Город россияне оккупировали с первых дней вторжения и держали ровно месяц – до 25 марта.

К “мире” патриотов заставляли тоже чисто по-русски. Александра забрали из дома. Заподозрили в шпионаже. В застенки бросили после того, как не смогли включить его телефон. На вокзал потащили с завязанными глазами.

С теми, кто сопротивлялся, были особенно жестоки. Анатолия Савченко наказали за то, что раздавал гуманитарку не там, где нужно. У него до сих пор остались следы пыток, которые держатся уже 5 месяцев.

В застенках россияне держали тех, кого подозревали, прежде всего в связях с партизанами или армейцами.

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Пытки выдерживали не все. Несколько жертв скончались на его глазах. Когда россияне бежали, пленных они оставили запертыми. В настоящее время все эпизоды исследует ГБР. В Тростянце от российского нашествия, говорит мэр, полсотни погибших, а 18 до сих пор не удалось найти.

 

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