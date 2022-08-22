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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Сліди катувань тримаються уже 5 місяців! Ексклюзивні кадри з підвалу окупованого Тростянця

Ольга Чайко Журналістка Факти ICTV Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Знімальна група Фактів ICTV побувала у підвалі залізничного вокзалу Тростянця. Окупанти займали у сховищі більшість кімнат. Та одну приготували спеціально для полонених. З людьми не панькалися. Руки зв’язували дротом, били й фактично не годували. Ті, кого тримали “на підвалі”, з жахом згадують цей страшний час.

Олександр – один із колишніх в’язнів цієї катівні. Він проводить нам екскурсію найбільш моторошним об’єктом Тростянця. Місто росіяни окупували з перших днів вторгнення і тримали рівно місяць – до 25 березня.

До “міра” патріотів змушували теж суто по-російськи. Олександра забрали з дому. Запідозрили у шпигунстві. До катівні кинули після того, як не змогли увімкнути його телефон. На вокзал потягли із зав’язаними очима.

З тими, хто чинив спротив, були особливо жорстокі. Анатолія Савченко покарали за те, що роздавав гуманітарку не там, де треба. У нього досі залишились сліди катувань, які тримаються уже 5 місяців.

У катівні росіяни тримали тих, кого підозрювали, передусім у зв’язках із партизанами чи армійцями.

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Катування витримували не всі. Кілька жертв померли на його очах. Коли росіяни тікали, полонених вони лишили замкненими. Нині усі епізоди досліджує ДБР. У Тростянці від російської навали, каже мер, пів сотні загиблих, а 18 досі не вдалося знайти.

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