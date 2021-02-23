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Смарт-квартиры в Украине: преимущества, недостатки и цены

Смарт-квартиры уже длительное время достаточно популярны, однако они имеют свои плюсы и минусы.

Смарт-кватира — это одна комната, розделена на зоны, общей площадью в среднем 20 кв. м, но бывают и значительно меньше дома. Основное преимущество такого жилья — доступная цена.

Смарт-квартиры покупает в основном молодежь, которая переезжает в Киев работать или хочет разъехаться с родителями. Цена доступная. Хотя в пересчете на квадратный метр обходится дороже, чем стандартные дома, примерно на $200.

В целом смарт-квартира может стоить $1,2-1,3 тыс. за кв. м. Но $24 тыс. проще собрать, чем $35-40, если брать стоимость стандартной однокомнатной квартиры в Киеве.

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Но когда площадь всего помещения 24 кв. м и это одна комната, то продумывать нужно каждый сантиметр. Хотя на 18 кв. м. спокойно может разместиться санузел, мини-кухня, двуспальная кровать и стол.

Однако перед тем, как покупать мини-квартиру, нужно убедиться, является ли она по документам жилым объектом.

Популярными в мире становятся не только смарт-квартиры, но и дома, которые строят с помощью 3D-принтеров. Они все чаще привлекают клиентов, которые хотят сэкономить на коммунальных счетах.

Как строят дома с помощью 3D-принтеров — смотрите в нашем материале.

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