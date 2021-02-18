Как строят дома при помощи 3D-принтеров и чем они лучше обычных

В США, Германии и Италии с помощью 3D-технологий строят энергоэффективные здания. Такие дома привлекают клиентов, которые хотят сэкономить на коммунальных счетах.

Промышленный 3D-принтер заливает фундамент. После этого за 48 часов “растут” стены – на все нужно 48 часов. С помощью инновационных технологий можно создать любой дизайн.

Дом с изготовленными на 3D-принтере стенами – очень прочный: может выдержать ураган, наводнение и любую другую экстремальную погоду.

В Нью-Йорке здание в 130 кв. м возвели за восемь дней, и стоило это на треть дешевле, чем традиционное строительство, ведь было привлечено значительно меньше работников.

А немецкие инженеры по такой технологии строят самый большой в мире трехэтажный дом.

– 3D-принтер позволяет придерживаться строгих немецких законов касательно звукоизоляции и энергоэффективности. К тому же, архитекторы не ограничены в фантазиях относительно внешнего вида, – говорит генеральный директор строительной компании Фабина Рупп.

При традиционном строительстве компания привлекла бы пять строителей, сейчас работает только двое. Один этаж возводят за 24 часа, тогда как раньше на это требовалось пять суток.

– Автоматика сама решает, столько цемента нужно, поэтому мы экономим на материалах, и я вижу, что получается очень точная работа, – рассказывает о преимуществах 3D-технологий спикер строительной компании Фабиан Мейер-Брьотц.

Итальянцы строят дома по экологической технологии – используют только повторно переработанные материалы.

Сначала выкапывают грунт, дают ему высохнуть, дальше смешивают с измельченной соломой и добавляют стабилизаторы, чтобы строительный материал стал водостойким.

Начинают с фундамента, далее возводят стены, внутри оставляют промежутки для микроклимата. Такое сооружение возводят за восемь дней.

В Харькове изготовили антисептик на 3D-принтере. Устройство превращает обычную воду в санитайзер. Его разработали стартаперы вместе с учеными Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова.

Идею поддержал Украинский фонд стартапов и профинансировал проект на $25 тыс. Подробнее об изготовлении антисептика на 3D-принтере читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

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