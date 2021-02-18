Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Как строят дома при помощи 3D-принтеров и чем они лучше обычных

В США, Германии и Италии с помощью 3D-технологий строят энергоэффективные здания. Такие дома привлекают клиентов, которые хотят сэкономить на коммунальных счетах.

Промышленный 3D-принтер заливает фундамент. После этого за 48 часов “растут” стены – на все нужно 48 часов. С помощью инновационных технологий можно создать любой дизайн.

Дом с изготовленными на 3D-принтере стенами – очень прочный: может выдержать ураган, наводнение и любую другую экстремальную погоду.

В Нью-Йорке здание в 130 кв. м возвели за восемь дней, и стоило это на треть дешевле, чем традиционное строительство, ведь было привлечено значительно меньше работников.

А немецкие инженеры по такой технологии строят самый большой в мире трехэтажный дом.

– 3D-принтер позволяет придерживаться строгих немецких законов касательно звукоизоляции и энергоэффективности. К тому же, архитекторы не ограничены в фантазиях относительно внешнего вида, – говорит генеральный директор строительной компании Фабина Рупп.

При традиционном строительстве компания привлекла бы пять строителей, сейчас работает только двое. Один этаж возводят за 24 часа, тогда как раньше на это требовалось пять суток.

– Автоматика сама решает, столько цемента нужно, поэтому мы экономим на материалах, и я вижу, что получается очень точная работа, – рассказывает о преимуществах 3D-технологий спикер строительной компании Фабиан Мейер-Брьотц.

Итальянцы строят дома по экологической технологии – используют только повторно переработанные материалы.

Читайте
3D-сиденья и иллюминаторы для осмотра Земли: каким будет космический корабль для туристов

Сначала выкапывают грунт, дают ему высохнуть, дальше смешивают с измельченной соломой и добавляют стабилизаторы, чтобы строительный материал стал водостойким.

Начинают с фундамента, далее возводят стены, внутри оставляют промежутки для микроклимата. Такое сооружение возводят за восемь дней.

В Харькове изготовили антисептик на 3D-принтере. Устройство превращает обычную воду в санитайзер. Его разработали стартаперы вместе с учеными Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова.

Идею поддержал Украинский фонд стартапов и профинансировал проект на $25 тыс. Подробнее об изготовлении антисептика на 3D-принтере читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Правила въезда в Германию для украинцев: главные правила и требования
Правила въезда в Германию для украинцев: главные правила и требования
Нацгвардейцы будут оставаться в Вашингтоне из-за рисков беспорядков
Нацгвардейцы будут оставаться в Вашингтоне из-за рисков беспорядков
В США изъяли более 11 млн фальшивых медицинских масок для врачей
В США изъяли более 11 млн фальшивых медицинских масок для врачей
В Филадельфии произошла стрельба: восемь человек получили ранения
В Филадельфии произошла стрельба: восемь человек получили ранения
В США взорвали здание бывшего казино Трампа
В США взорвали здание бывшего казино Трампа
Возобновление поездок украинцев в ЕС: посол Германии озвучила прогноз
Возобновление поездок украинцев в ЕС: посол Германии озвучила прогноз
Мы не должны бояться: Кулеба рассказал о противодействии агрессии Кремля
Мы не должны бояться: Кулеба рассказал о противодействии агрессии Кремля
Италия оштрафовала Facebook на €7 млн
Италия оштрафовала Facebook на €7 млн
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка