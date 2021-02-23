Смарт-квартири в Україні: переваги, недоліки та ціни

Смарт-квартири вже тривалий час досить популярні, однак вони теж мають свої плюси і мінуси.

Смарт-кватира – це одна кімната, розділена на зони, загальною площею в середньому 20 кв. м, але бувають і значно менші оселі. Основна перевага такого житла – доступна ціна.

Смарт-квартири купує здебільшого молодь, яка переїжджає до Києва працювати або хоче роз’їхатися з батьками. Ціна доступна. Хоча у перерахунку на квадратний метр обходиться дорожче, ніж стандартні оселі, приблизно на $200.

Загалом смарт-квартира може коштувати $1,2-1,3 тис. за кв. м. Але $24 тис. простіше назбирати, ніж $35-40, якщо брати вартість стандартної однокімнатної квартири в Києві.

Але коли площа всього помешкання 24 кв. м і це одна кімната, то продумувати потрібно кожен сантиметр. Хоча на 18 кв. м. спокійно може розміститися санвузол, міні-кухня, двоспальне ліжко і стіл.

Однак перед тим, як купувати міні-квартиру, потрібно переконатися, чи є вона за документами житловим об’єктом.

Популярними у світі стають не тільки смарт-квартири, а й будинки, які зводять за допомогою 3D-принтерів. Вони все частіше приваблюють клієнтів, які хочуть заощадити на комунальних рахунках.

Як зводять будинки за допомогою 3D-принтерів – дивіться у нашому матеріалі.