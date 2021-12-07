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Факты / Видео / Украина / Общество

Смертельный экстрим: почему зацепинг – это опасно и как уберечь своего ребенка

Артем Голубь

В прошлом месяце в Киеве погибли двое подростков, вылезших на крышу электрички. Парней ударило током, сгорело до 70% кожи. И такие случаи по всей Украине происходят регулярно. Сотни экстремальных видео распространяются в сети.

Самым опасным увлечением считается зацепинг. Его особенно любят подростки – за возможность сделать эффектные фотографии в метро, ​​на поездах и электричках.

Сергей, один из охотников за адреналином, рассказал, что не мыслит жизни без таких приключений. Строительные краны, столичные недострои, поезда – это все для него как игровая площадка.

В погоне за фото такие приключения часто заканчиваются трагически – переломами, ампутациями и даже смертью.

Во второй клинической больнице Киева такие пациенты часты. Большинство случаев смертельны. Однако даже столь ужасные истории не останавливают новых экстремалов.

Психологи объясняют такое поведение подростков жаждой выделиться. Однако запреты родителей могут только подогреть интерес ребенка. Так что лучше направить их в другое русло.

Наставления и крики – не самый лучший способ уберечь ребенка от такого увлечения. Только откровенный разговор о реальной опасности может заставить подростка подумать дважды перед тем, как выкарабкаться на электричку.

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