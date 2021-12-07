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Смертельний екстрим: чому зачепінг – це небезпечно та як вберегти свою дитину

Артем Голуб

Минулого місяця у Києві загинули двоє підлітків, які вилізли на дах електрички. Хлопців вдарило струмом, згоріло до 70% шкіри. І такі випадки по всій Україні трапляються регулярно. Сотні екстремальних відео ширяться мережею.

Найнебезпечнішим захопленням вважається зачепінг. Його особливо полюбляють підлітки – за можливість зробити ефектні світлини в метро, на потягах та електричках.

Сергій, один з мисливців за адреналіном, розповів, що не уявляє життя без таких пригод. Будівельні крани, столичні недобудови, потяги – це все для нього наче ігровий майданчик.

У гонитві за фото такі пригоди часто закінчуються трагічно – переламами, ампутаціями та навіть смертю.

У другій клінічній лікарні Києва такі пацієнти часті. Більшість випадків смертельні. Проте навіть такі жахливі історії не зупиняють нових екстремалів.

Психологи пояснюють таку поведінку підлітків жагою виділитись. Проте заборони батьків можуть тільки підігріти інтерес дитини. Тож краще спрямувати їх в інше русло.

Повчання та крики – не найкращий спосіб уберегти дитину від такого захоплення. Тільки відверта розмова про реальну небезпеку може змусити підлітка подумати двічі перед тим, як видертись на електричку.

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