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Сонячні батареї та дощова вода. Як у Бельгії переходять на екобудинки

Стати справжнім екобізнесом може власне житло. У Бельгії звичайна родина звела собі будинок, який повністю працює на альтернативній енергії. Електроенергію виробляють встановлені сонячні панелі. Не проводили у будинок і воду, користуються лише дощовою. Через фільтри вона стікає до спеціальних контейнерів. А вже у підвалі розподіляється і проходить кілька етапів очищення.

Товщина стін у будинку забезпечує ефект термоса, тому влітку тут прохолодно, а взимку тепло. Господарі мають і власну теплицю, тому свіжі овочі їдять цілий рік. Обійшовся будинок площею 400 квадратних метрів у €1 млн, та господарі не хвилюються, бо знають, що без комунальних платежів він швидко окупиться. Деталі у спеціальному сюжеті Наталі Жуковської.

Нагадаємо, Вінниця стала найенергоефективнішим містом України. Індивідуальні теплові пункти з подачі тепла та гарячої води у місті стають на зміну аварійній центральній системі.

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