Сортировка мусора во всех заведениях: как McDonald’s повторно использует отходы

McDonald’s в Украине вступил в борьбу с экологическими проблемами и начал перерабатывать мусор. Уже с июля этого года компания ввела сортировку отходов в своих заведениях по всей кране.

— Сейчас отходы делят на бумагу, пластик, бумажные стаканы, жидкость и прочее. Затем, отсортированные по фракциям, они передаются партнерам, досортировывают их и передают на вторичную переработку. Из макулатуры изготавливают короба для продуктов и держатели для напитков. С бумажных стаканов — пакеты на вынос, — рассказывает эксперт по гостеприимству McDonald’s Ukraine Юлия.

Для преодоления экопроблем необходима как популяризация культуры сортировки, так и развитие екопартнерства. В частности, McDonald’s уже имеет более 30 партнеров в разных регионах Украины, которые занимаются логистикой, сбором, перевозкой, досортировкой и переработкой отходов.

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