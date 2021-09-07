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Дарина Реготун |

Сортування сміття у всіх закладах: як McDonald’s повторно використовує відходи

McDonald’s в Україні долучився до боротьби з екологічними проблемами та почав перероблювати сміття. Вже з липня цього року компанія запровадила сортування відходів у своїх закладах по всій крані.

– Наразі відходи розподіляють на папір, пластик, паперові стакани, рідину та інше. Потім, відсортовані за фракціями, вони передаються партнерам, які досортовують їх та передають на вторинну переробку. З макулатури виготовляють короби для продуктів та тримачі для напоїв. З паперових стаканів  – пакети на виніс, – розповідає експерт з гостинності McDonald’s Ukraine Юлія.

Для подолання екопроблем необхідна як популяризація культури сортування, так і розвиток екопартнерства. Зокрема, McDonald’s вже має понад 30 партнерів у різних регіонах України, які займаються логістикою, збиранням, перевезенням, досортуванням та переробкою відходів.

Читайте
Сортування та утилізація. Як в Україні борються з відходами та пластиком

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