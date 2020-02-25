Сотни обесточенных сел и сорванные крыши. Какой ущерб нанес Украине мощный ураган

Более 500 населенных пунктов в 12 областях Украины остались без света. Ураган, который пронесся по стране, наделал большого бедствия. Мощный ветер валил деревья, срывал крыши и обрывал провода. Чтобы починить последствия урагана ремонтники работали всю ночь.

В Днепре сильный ветер с корнем вырывал деревья и билборды. На центральном проспекте к вечеру огромное дерево на остановке упало на маршрутку с людьми, чудом никто не пострадал. С полсотни деревьев сейчас убирают коммунальщики. Ликвидировать последствия непогоды обещают до конца дня. Бригады ремонтников восстанавливают электроснабжение в 70 населенных пунктах. В Кривом Роге ураган сорвал кровлю с домов и магазинов. Спасатели просят горожан не ходить под аварийными деревьями и парковать машины в безопасных местах. Детали в сюжете Кристины Венгеляускайте.

Напомним, на военном полигоне Широкий Лан под Николаевом сильный ветер повредил палаточный городок ВСУ.

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