Спорт перед выходом на позиции: как готовят украинских военных на передовой

Российские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня и ранили одного военного. Боевики применяли запрещенные артиллерийские системы, а также минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Стреляли у Крымского. Под огнем оказались защитники Катериновки, Новоалександровки и Новозвановки. По данным разведки, 26 июня был уничтожен один и ранены двое оккупантов.

Читайте: Выборы на Донбассе и открытие КПВВ: что обсуждали на заседании ТКГ

Опытный военный с позывным Петрович готовит молодых ребят на передовых позициях. Каждое утро занятия спортом, потом — на позиции. Хотя враг последние дни притих, бдительности терять нельзя ни на минуту.

Кроме гранатометов, минометов и пулеметов на наших армейцев подстерегает вражеский снайпер. От него — самая большая угроза.

Снайпер работает постоянно, а вот враждебные диверсионные группы под Горловкой к счастью в последнее время появляются реже. Впрочем, даже если и решатся сюда пойти, их достойно встретят.

Экс-командующий Вооруженных сил США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия может осенью вторгнуться в Херсонскую область.

На сентябрь запланированы учения Кавказ 2020, поэтому в регионе будет сосредоточено большое количество войск.

Ходжес объяснил, что из-за засухи под предлогом гуманитарного кризиса россияне могут захватить дамбу в Херсоне, чтобы восстановить водоснабжение.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.