Россия готовится к вторжению в Херсонскую область — Бен Ходжес
Экс-командующий Вооруженных сил США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия может осенью вторгнуться в Херсонскую область.
На сентябрь запланированы учения Кавказ 2020, поэтому в регионе будет сосредоточено большое количество войск.
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Ходжес объяснил, что из-за засухи под предлогом гуманитарного кризиса россияне могут захватить дамбу в Херсоне, чтобы восстановить водоснабжение.
Решение Киева заблокировать воду генерал считает правильным, ведь Россия незаконно аннексировала Крым.
В гуманитарных целях в последние полгода озвучивали идею возобновления подачи воды на оккупированный полуостров на высшем уровне. Сначала лидер фракции Слуга Народу Арахамия, а затем премьер-министр Шмыгаль.
Однако после бурной реакции общества и первый и второй от своих слов отказались. Тем более, что пресной воды для населения в Крыму хватает, недостаточно ее для обеспечения военных баз.
До аннексии 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украины. Подавляющее ее доля шла на аграрный сектор. Но за шесть лет оккупации Россия так и не нашла альтернативного водоснабжения. Более того, по меньшей мере втрое увеличила на полуострове свой военный контингент.