Выборы на Донбассе и открытие КПВВ: что обсуждали на заседании ТКГ

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы с участием России, Украины и ОБСЕ.

В рамках рабочей группы по политическим вопросам украинская делегация предоставила сторонам календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок.

Однако представители Украины в очередной раз подчеркнули, что голосование на Донбассе возможно только после полной деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта.

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Также украинская сторона вновь подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ в Луганской области. Делегация готова предоставить гарантии безопасности на период построения инфраструктуры пропускных пунктов со стороны временно оккупированных территорий при условии реального проведения работ.

Кроме того, во время заседания обсудили вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Следующий раунд консультаций в рамках ТКГ запланирован на 8 июля.

Во время предыдущих консультаций Украина настаивала на восстановлении украинских законов в ОРДЛО. Тогда же украинская сторона подчеркнула необходимость проведения инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях.