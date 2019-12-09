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Спортивная одежда, поддоны и композиции. Что делают из мусора в Азербайджане

Балаханський мусоросортировочный завод. Именно отсюда начинается утилизация мусора. Предприятие возвели 7 лет назад по немецким технологиям. Его мощности позволяют перерабатывать более 200 тыс. тонн твердых бытовых отходов.

После взвешивания мусор попадает в специальное сито. Отходы до 8 сантиметров отсеиваются сразу, дальше основной конвейер.

Рабочие руки на сортировке, большинство процессов автоматизированы. И учитывая человеческий фактор, о технике безопасности здесь хорошо позаботились.

После сортировки часть отходов отправляется на переработку в индустриальный парк, который рядом. Сейчас ею занимается 19 частных структур. Одни из пластика делают сырье для термоизоляции спортивной одежды. Другие из бумаги – поддоны. Тех, кто предоставляет вторую жизнь хламу, государство поощряет.

Смотрите: Оплата проезда – бутылками! Как в Риме приучают к сортировке мусора

Непригодные для переработки отходы сжигают. Крупнейший завод в Восточной Европе. Ежегодно здесь утилизируют 10 тыс. тонн медицинских и полмиллиона тонн бытовых отходов.

За процессом следит всего два человека.

Ни о каких выбросах ядовитых веществ в воздух не может быть и речи. Потому что на заводе специальная система очистки.

К тому же, половина альтернативной энергии Азербайджана приходится на завод. Потому что при сжигании отходов образуется энергия, которой достаточно, чтобы в течение года круглосуточно обеспечить электричеством 200 тыс. человек.

Не выбрасывают здесь и пепел. Отобрав металл, сожженные отходы используют при строительстве дорог.

Эксперты подсчитали: один житель Баку выбрасывает более 400 кг мусора в год. Чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты, из хлама на заводе создают необычные композиции. В музее ненужные, на первый взгляд, вещи превращаются в произведения искусства, которые призывают человечество быть ответственным к потреблению.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Киеве создают мультики из мусора.

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