Дело Хизб ут-Тахрир: суд РФ на полгода оставил под стражей восемь фигурантов

Российский суд на полгода оставил под стражей восемь фигурантов Бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир. Обвиняемых в ближайшее время планируют этапировать в СИЗО Ростова-на-Дону.

3 сентября дело начнут рассматривать по существу.

В октябре 2017 году российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. ФСБ инкриминирует им участие в организации Хизб ут-Тахрир, которую в России считают террористической.

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Напомним, военный суд РФ приговорил фигурантов дела Хизб ут-Тахрир до 17 и 9 лет лишения свободы.

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