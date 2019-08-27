Справа Хізб ут-Тахрір: суд РФ на півроку залишив під вартою вісьмох фігурантів
Російський суд на півроку залишив під вартою вісьмох фігурантів Бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір. Обвинувачених найближчим часом планують етапувати до СІЗО Ростова-на-Дону.
3 вересня справу почнуть розглядати по суті.
У жовтні 2017 році російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. ФСБ інкримінує їм участь в організації Хізб ут-Тахрір, яку в Росії вважають терористичною.
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Нагадаємо, воєнний суд РФ засудив фігурантів справи Хізб ут-Тахрір до 17 та 9 років позбавлення волі.
2019-08-27
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