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Дело Скрипаля: кто виноват и где подозреваемые

О небольшом британском городке Солсбери в 160 километрах от Лондона два года назад узнал весь мир. На территории государства члена НАТО, Кремль применил химическое оружие и попытался убить своего гражданина – бывшего ГРУшника Сергея Скрипаля, а также его дочь.

Сергея и Юлию Скрипалей нашли без сознания на скамейке возле местного торгового центра. Позже в их доме и ресторане, где они обедали, нашли остатки нервно-паралитического вещества Новичок. В результате отравления, кроме Скрипалей, умерла местная жительница, а в больницу попали трое британских полицейских.

Британская разведка установила двух подозреваемых, совершивших нападение в Солсбери. Оказалось, что это офицеры ГРУ России, прибывших в Великобританию под вымышленными именами Александр Петров и Руслан Боширов. Камеры наблюдения четко зафиксировали их передвижения по городу и появление у дома Скрипаля.

За отравление в Солсбрери, в частности США, наложили на Россию дополнительные санкции. Кремль же традиционно это назвал антироссийской провокацией и не дает возможности допросить своих агентов. Правда, о судьбе Боширова и Петрова точно ничего неизвестно. Ходили даже слухи, что их ликвидировали. Неизвестно и где Сергей и Юлия Скрипали и куда они делись после того, как их выписали из британской больницы.

Факты ICTV ранее писали о том, что Скрипали живы, но не хотят встречаться с послами РФ – Лондон.

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