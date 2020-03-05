Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Справа Скрипаля: хто винен та де підозрювані

Про невеличке британське містечко Солсбері за 160 кілометрів від Лондона два роки тому дізнався увесь світ. На території держави члена НАТО, Кремль застосував хімічну зброю і спробував убити свого громадянина – колишнього ГРУшника Сергія Скрипаля, а також його доньку.

Сергія і Юлію Скрипалів знайшли непритомними на лавці біля місцевого торгового центру. Пізніше в їхньому будинку та ресторані, де вони обідали, знайшли залишки нервово-паралітичної речовини Новічок. Внаслідок отруєння, окрім Скрипалів, померла місцева жителька, а до лікарні потрапили троє британських поліцейських.

Британська розвідка встановила і двох підозрюваних, які скоїли напад у Солсбері. Виявилось, що це офіцери ГРУ  Росії, які прибули в Британію під вигаданими іменами Олександр Петров та Руслан Боширов. Камери спостереження чітко зафіксували їхнє пересування містом та появу біля будинку Скрипаля.

За отруєння в Солсбрері, зокрема США, наклали на Росію додаткові санкції. Кремль же традиційно це назвав антиросійською провокацією і не дає можливості допитати своїх агентів. Щоправда, про долю Боширова і Петрова достеменно нічого невідомо. Ходили навіть чутки, що їх ліквідували. Невідомо і де зараз Сергій та Юлія Скрипалі і куди вони поділись після того, як їх виписали з британської лікарні.

Факти ICTV раніше писали про те, що Скрипалі живі, але не хочуть зустрічатися з послами РФ – Лондон.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Повалили на підлогу та били ногами: мати та дочка накинулися на пілота в літаку
Повалили на підлогу та били ногами: мати та дочка накинулися на пілота в літаку
На Вінниччині 11 дітей у лікарні через отруєння парами газу
На Вінниччині 11 дітей у лікарні через отруєння парами газу
На Рівненщині чадним газом отруїлася сім’я, в якій 10 дітей
На Рівненщині чадним газом отруїлася сім’я, в якій 10 дітей
На Рівненщині сім’я самотужки встановила газовий котел і отруїлася чадним газом
На Рівненщині сім’я самотужки встановила газовий котел і отруїлася чадним газом
Масове отруєння у коледжі Тернополя: 27 учнів у лікарні
Масове отруєння у коледжі Тернополя: 27 учнів у лікарні
Стормзі, Мейбл та Айліш: переможці премії Brit Awards 2020
Стормзі, Мейбл та Айліш: переможці премії Brit Awards 2020
Відпочивали на курорті: у Славську отруїлися 14 людей, четверо з них – діти
Відпочивали на курорті: у Славську отруїлися 14 людей, четверо з них – діти
У Лондоні чоловік з ножем напав на перехожих – є поранені
У Лондоні чоловік з ножем напав на перехожих – є поранені

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка