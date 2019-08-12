Дело Зайцевой: она находилась под действием препаратов с наркотическим эффектом

Новый поворот в деле харьковской ДТП с участием Елены Зайцевой.

Эксперты, отказались отвечать на вопрос, находилась ли Елена Зайцева в состоянии наркотического опьянения в момент аварии, потому что мол, не знают количества найденных в моче опиатов, сделали необоснованный вывод.

Об этом Фактам ICTV заявила представительница пострадавших Лариса Матвеева, ссылаясь на заключение доктора медицинских наук, профессора кафедры психотерапии Харьковской медицинской академии последипломного образования Бориса Михайлова.

Он изучил все документы по делу, касающиеся состояния водительницы Lexus. И его вывод – Зайцева находилась под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом, которые не имела права принимать за рулем, а нормативно-правовых документов, которые должны были определить количество наркотического препарата в организме человека в Украине, нет.

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Итак, для наркотиков, в отличие от алкоголя, достаточно лишь факта присутствия вещества в организме. Этот вывод должен стать основой для открытия уголовного производства против экспертов. Документ представитель потерпевших направит в полиции в течение недели.

Напомним, что ранее суд принял на рассмотрение апелляцию Елены Зайцевой, которую приговорили к 10 годам тюремного заключения.

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