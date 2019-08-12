Справа Зайцевої: вона перебувала під дією препаратів із наркотичним ефектом

Новий поворот у справі харківської ДТП за участю Олени Зайцевої.

Експерти, які відмовилися давати відповідь на питання, чи перебувала Олена Зайцева у стані наркотичного сп’яніння у момент аварії, бо мовляв, не знають кількості знайдених у сечі опіатів, зробили необґрунтований висновок.

Про це Фактам ICTV заявила представниця потерпілих Лариса Матвєєва, посилаючись на висновок доктора медичних наук, професора кафедри психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти Бориса Михайлова.

Він вивчив всі документи у справі, що стосувалися стану водійки Lexus. І його висновок – Зайцева перебувала під дією лікарських препаратів із наркотичним ефектом, які не мала права вживати за кермом, а нормативно-правових документів, які б вимагали визначати кількість наркотичного препарату в організмі людини в Україні, немає.

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Отже, для наркотиків, на відміну від алкоголю, достатньо лише факту присутності речовини в організмі. Цей висновок має стати основою для відкриття кримінального провадження проти експертів. Документ представниця потерпілих направить до поліції упродовж тижня.

Нагадаємо, що раніше суд прийняв на розгляд апеляцію Олени Зайцевої, яку засудили до 10 років тюремного ув’язнення.

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