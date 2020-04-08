США назвали пандемию коронавируса страшнее, чем теракты 11 сентября

17 украинцев, которые лечились за границей, выздоровели от коронавируса, еще 174 — лечатся. Такие данные сообщил МИД. В целом количество зараженных планете приближается к 1,5 млн. Умерли — 82 172 человека, а вылечились — более 300 тыс. Незначительное ослабление пандемии происходит в Италии, там уменьшилось количество смертей.

Между тем критической становится ситуация во Франции, а США и в дальнейшем держит печальное лидерство по количеству умерших и зараженных Covid-19. Жители Нью-Йорка, где болезнь свирепствует больше всего, считают, что влияние эпидемии превзойдет последствия терактов 11 сентября 2001 года. Подробнее в сюжете Оксаны Лотоцкой.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что в США сейчас испытывают десять лекарств для лечения коронавируса.

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